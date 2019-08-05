اقتصاد مصر

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن النصف الأول من العام الحالي، ارتفاع أرباحها بنسبة 66.7 في المئة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 265.46 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 159.22 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي نحو 122.49 مليون جنيه، مقابل 70.6 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من 2018.

وارتفعت مبيعات إم.إم.جروب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.34 مليارات جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.44 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

