مال وأعمال

اشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار الى ان ظلت تحركات الأسواق العالمية محدودة ضمن نطاق ضيق في يوليو 2019، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي هامشياً بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر في ظل تسعير الأسواق بالفعل لخطوة قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ العام 2008. حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيس بواقع 25 نقطة أساس ليتراوح ما من 2-2.25 في المئة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، في حين كانت معنويات السوق مختلطة في ظل رغبة المشاركين في السوق في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أعلى. وتراجعت الأسواق الناشئة بنسبة 1.7 في المئة فيما يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالتدفقات نظراً لعدم توافر ثقة كافية ان خطوة الاحتياطي الفيدرالي كانت بداية لدورة طويلة من التيسير النقدي.

أداء أسواق

واتبعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت خطوات مماثلة وقامت بخفض أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي. حيث خفضت البنوك المركزية الرئيسة مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على شهادات الإيداع، في حين خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

أما على صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري في يوليو 2019، في حين ما يزال السوق مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم (+10.3 في المئة) منذ بداية العام حتى تاريخه.

وتفوقت مؤشرات الإمارات في أدائها على مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى في يوليو 2019، حيث أنهى سوق دبي المالي (+ 9.8 في المئة) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (+6.8 في المئة) تداولات الشهر كأفضل الأسواق الخليجية أداءً. وكان هذا الأداء المتفوق مدفوعاً بعمليات الشراء الانتقائي لبعض الشركات الرائدة، الأمر الذي دفع بعدة أسهم كبرى لتسجيل نمواً ثنائي الرقم.

واحتفظ مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت (+ 5.8 في المئة) بأدائه القوي في ظل استمرار المعنويات الإيجابية على خلفية التدفقات السلبية المتوقعة من ترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة واستمرار نمو أرباح الشركات.

ومن جهة أخرى، تراجع أداء السوق السعودية وفقدت نسبة 1.0 في المئة من قيمتها في يوليو 2019، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري على الرغم من كونها من بين القطاعات الأفضل أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه (+ 18.7 في المئة). وتعزى معنويات التداول السلبية لقطاع البنوك إلى حد كبير إلى إمكانية تراجع الهوامش بعد خفض أسعار الفائدة. كما تراجعت أنشطة التداول في المنطقة هامشياً بنسبة 5.1 في المئة، حيث بلغ اجمالي قيمة التداولات 24.3 مليار دولار.

أداء إيجابي

وقد واصلت المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت تفوقها على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام حتى تاريخه واحتفظت بأدائها الإيجابي للشهر السابع على التوالي. كما استمرت انشطة التداول في الارتفاع على عكس التباطؤ الموسمي الذي تشهده تاريخياً.

وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في يوليو 2019 بنسبة 78 في المئة إلى 4.68 مليارات سهم مقابل 2.63 مليار سهم في يونيو 2019، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 48.3 في المئة، حيث بلغت 0.98 مليار دينار في يوليو 2019 مقابل 0.66 مليار دينار خلال يونيو 2019. وارتفع متوسط أنشطة التداولات اليومية في العام 2019 بأكثر من الضعف مقارنةً بالعام 2018، حيث بلغ 33.5 مليار دينار مقابل 14.3 مليار دينار خلال العام 2018.

وارتفعت المؤشرات الرئيسة الثلاث في يوليو 2019، مع ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 5.8 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 2.4 في المئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 4.8 في المئة.

وكانت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة هي المستفيد الرئيس من عملية الترقية كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 28 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، بينما شهد مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بلغت نسبتها 3 في المئة على أساس سنوي. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 20.4 في المئة حتى يوليو 2019 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، حيث شكلت أسهم السوق الأول نسبة 74 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، تصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة أفضل القطاعات من حيث الأداءً الشهري بنمو بلغت نسبته 8.4 في المئة. تبعه مؤشر قطاعي البنوك والصناعة بمكاسب بلغت نسبتها 5.2 في المئة و4.8 في المئة، على التوالي.

أرباح البنوك

وفيما يتعلق بأرباح البنوك الكبرى، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح قدره 209.1 ملايين دينار في النصف الأول من العام بزيادة قدرها 12.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 27.9 مليار دينار وبلغ صافي الايرادات التشغيلية 451.9 مليون دينار ، بزيادة قدرها 2.2 في المئة مقابل النصف الأول من العام 2018، بينما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 مليار دينار. أما على صعيد قطاع الاتصالات، بلغت الإيرادات الموحدة لمجموعة زين 811 مليون دينار في النصف الأول من العام 2019، بما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 61 في المئة.

وبلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 354 مليون دينار في النصف الأول من العام 2019، بزيادة قدرها 109 في المئة على أساس سنوي بما يعكس ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك بنسبة 44 في المئة. وبلغ صافي ايرادات النصف الأول من العام الحالي 97.3 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 13 في المئة على أساس سنوي مقابل النصف الأول من العام 2018. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، شهد مؤشر التكنولوجيا أعلى معدل تراجع من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه وفي يوليو 2019 بفقده نسبة -34.3 في المئة و -17.0 في المئة من قيمته، على التوالي.

