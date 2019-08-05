مال وأعمال

ذكر التقرير ان أداء السوق السعودي تراجع في يوليو 2019 بنسبة 1.0 في المئة على أساس شهري بعد أن شهد أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2019. حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 8,732.62 نقطة نظراً للتراجعات الشديدة التي شهدتها القطاعات الرئيسية مثل البنوك والمواد الاساسية خلال الشهر. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن أداء سوق تداول منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه ما زال جيداً، حيث سجل المؤشر نمواً ثنائي الرقم (+ 11.6 في المئة) فيما يعزى إلى التدفقات السلبية الناتجة عن إدراج السوق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندرد أند بورز داو جونز للأسواق الناشئة، هذا إلى جانب قيام الحكومة بالحد من القواعد التنظيمية التي تحكم الملكية الأجنبية للأسهم.

