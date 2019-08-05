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ضبابية المسار المستقبلي لبنك إنكلترا


يقوم مسؤولو السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم بتجهيز أنفسهم لجولة جديدة من التيسير النقدي، إلا ان بنك إنكلترا أكد الأسبوع الماضي أنه ليس لديه أي خطط للانضمام إلى التدابير العاجلة التي تتخذها البنوك المركزية العالمية لخفض نفقات الاقتراض. وصوت بنك إنكلترا بالإجماع على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 0.75 في المئة والإبقاء على برنامج شراء الأصول دون تغيير. وعلى الرغم من موقف البنك المحايد، إلا انه يشارك وجهة النظر المحبطة التي يتبناها صانعو السياسات النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ضعف توقعات النمو العالمي. ومن الواضح أن الاقتصاد البريطاني يعاني من حالة شديدة من عدم اليقين تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وعلى وجه التحديد تزايد إمكانية حدوث ذلك دون اتفاق.


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