مال وأعمال

تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الصين هامشياً في يونيو، حيث ارتفع مؤشر القطاع من 49.4 إلى 49.7 نقطة، إلا انه ظل في المنطقة السلبية خلال القراءات الثلاث الماضية. بالإضافة إلى ذلك، انكمش القطاع (تراجع مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة) في خمس قراءات من أصل سبع مرات هذا العام. وبلغ معدل نمو القطاع 6.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، فيما يعد أدنى قراءة للمؤشر منذ 27 عاماً مع انخفاض أرباح القطاع الصناعي خلال الستة أشهر الأول من العام بنسبة 2.4 في المئة. تشير البيانات إلى ان المعنويات قد تحسنت بالكاد في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن توصلت الصين والولايات المتحدة إلى هدنة اثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين. فيما لايزال هناك الكثير من المخاوف المستمرة على صعيد التوترات التجارية، والتي قد تستمر في الضغط سلباً على اداء الاقتصاد الكلي.

