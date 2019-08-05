مال وأعمال

أضاف الاقتصاد الأميركي 164,000 وظيفة الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 224,000. كذلك تمت مراجعة بيانات شهري مايو ويونيو وخفضها بواقع 41,000 وظيفة. حيث تباطأت وتيرة التوظيف هذا العام إلى متوسط شهري بلغ حوالي 170,000 مقابل 223,000 في العام 2018، إلا ان هذا الأداء لا يزال يعتبر قوياً. وارتفع معدل زيادة الأجور من 3.1 في المئة إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي، وظلت معدلات البطالة ثابتة عند مستوى 3.7 في المئة. وبصفة عامة، تشير بيانات يوليو إلى أن سوق العمل ما زال محتفظاً بزخمه على مدار سلسلة ممتدة من الارتفاع التاريخي للوظائف.