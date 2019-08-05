مال وأعمال

لا يمكننا رؤية اي مؤشرات اقتصادية مشجعة في منطقة اليورو في ظل استمرار البيانات الضعيفة التي تعزز امكانية قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى جانب توقع جولة جديدة من التيسير الكمي. حيث كشفت أحدث البيانات عن تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.2 في المئة في الربع الثاني مقابل 0.4 في المئة في الفترة السابقة. بينما انخفض معدل النمو على أساس سنوي إلى 1.1 في المئة فقط. وتعاني ألمانيا وإيطاليا اللتان تعتمدان بدرجة أكبر على الصادرات والتصنيع من ضعف اقتصادي شديد. بالإضافة إلى ذلك، هناك دليل واضح على انتشار بوادر الضعف الاقتصادي إلى الاقتصادات القائمة على القطاعات الخدمية. حيث تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا وإسبانيا إلى 0.2 في المئة و 0.5 في المئة على التوالي في الربع الثاني. ويعد هذا أبطأ معدل نمو للاقتصاد الإسباني على أساس ربع سنوي منذ الربع الثاني من العام 2014.