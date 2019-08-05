مال وأعمال

امتنع بنك اليابان عن مواصلة ادخال المزيد من السياسات النقدية التيسيرية في اجتماع يوليو، وابقى على سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير عند مستوى -0.1 في المئة وتعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 0 في المئة. وعلى الرغم من الموقف المحايد الذي يتبناه البنك، أشار المسؤولون إلى استعدادهم لتحفيز الاقتصاد «دون تردد» إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع عن المستوى المستهدف البالغ 2% واذا أثر التباطؤ العالمي بالسلب على الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقد تم تخفيض توقعات ارتفاع الأسعار لعامي 2019 و 2020 بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 0.8 في المئة و 1.2 في المئة على التوالي.

