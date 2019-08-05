علم ومعرفة

تواصل سلسلة «من المسرح العالمي» التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ترجمة روائع المسرح والإبداعات العالمية، ووقع الاختيار في أحدث أعدادها والذي وصلت فيه السلسلة العريقة إلى رقم «400».

وهو رقم جدير بالاحتفاء في حد ذاته، حيث وفرت لعشاق المسرح، هذا العدد الهائل من النصوص من مختلف الثقافات، وهي ذخيرة قل نظيرها في مختلف الدول العربية.

حمل العدد عنوانين هما «يفغيني أونيغين» تأليف بيوتر تشايكوفسكي، و«لحن وارسو« تأليف ليونيد زورين، بترجمة محمد صالح، ومراجعة د. منذر كاظم، ومراجعة وتقديم د. أشرف الصباغ.

والملاحظة الشكلية الأولى أن النص الأول تم تجاهل المؤلف الأصلي على الغلاف هو الشاعر الروسي العظيم الكسندر بوشكين، والذي قدم له الصباغ ولسيرته في مقدمته الطويلة، رغم عدم وجود إشارة له على الغلاف. صحيح أن تشايكوفسكي هو من كتب النص الأوبرالي المترجم، لكنه مأخوذ عن أصل أدبي معروف.

ويحسب للقائمين على السلسلة العودة هنا إلى نموذجين من الأدب الروسي العريق، لكاتبين ينتميان إلى قرنين مختلفين.

أما ما يجمع بين العملين، فهو بحسب نبذة الغلاف، الانتماء إلى الدراما الشعرية، التي تتسم بالرومانسية والاهتمام بالموسيقى.

الأمر الثاني المشترك هو «اصطدام الحب بالواقع»، فحب أونيغين وتاتانا اصطدم بالواقع الاجتماعي المحافظ للمجتمع الروسي في القرن التاسع عشر، حيث أصبحت تاتيانا متزوجة من الأمير «غريمين» واقسمت على الوفاء لشرفه ورغم حبها لأونيغين الذي تعترف به في النهاية إلا أنها لا تستطيع شيئًا حيال التزامها الأخلاقي، وتقرر البقاء مع زوجها.

وفي «لحن وارسو» يصطدم حب «هيليا وفيكتور» بالواقع السياسي والاجتماعي في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كان ثمة قانون يحظر زواج موظفي الاتحاد السوفييتي من أجانب.

إننا إزاء نصين يصفان بدقة وصدق مشاعر الحب الرقيقة في واقع قاسٍ، يقع النص الأول في حوالي 95 صفحة، أما النص الآخر فيقع في حوالي تسعين صفحة.

ينقسم النص الأوبرالي إلى ثلاثة فصول، ويشير الصباغ في قراءته النقدية إلى أن «يفغيني أونيغين» تعتبر أول عمل فني قومي في روسيا، وبها يكون بوشكين قد أسس قاعدة متينة للشعر والأدب والفن الروسي الجديد، ومن خلالها يمكننا أن نتابع حياة الشعب الروسي خلال فترة من أهم فترات تطوره التاريخي والاجتماعي.

كما يلفت الصباغ الانتباه إلى الفروق ما بين النص الأصلي لبوشكين والأوبرالي لتشايكوفسكي، فالأول أكثر ازدحاما بالشخصيات، بينما أكتفى الآخر بالشخصيات الرئيسية فقط.

ويعتمد النص على أربع شخصيات أساسية هي: «يفغيني» نفسه الشاب العابث ابن المجتمع المترف، غير العابئ بأي قيم، ومن بعده يأتي الشاعر الرومانسي فلاديمير لينسكي، ثم الشقيقتان الحسناوان تاتيانا وأولغا.

ولفت الصباغ إلى وجود ظلال لشخصية المؤلف نفسه «بوشكين» والتي تظهر في أحداث معينة، لكنها لا وجود لها في نص الأوبرا.

ومن أجواء المسرحية نقرأ:

لينسكي وأونيغين (ك لنفسه على حدة): أعداء!.. متى أصبحنا أعداء؟ هل فرقنا

التعطش للدماء؟ كم قضينا من الوقت معًا.. واقتسمنا الوقت واللقمة.. والفكرة

والعمل بصداقة! اليوم نبدو كأعداء بالوراثة.. نعد الموت لبعضنا البعض.. بدم

بارد.. آه! لم لا نضحك لبرهة، لم لا نفض يدنا ونتفرق بالحب؟ لا! لا! لا!

أما المسرحية الأخرى «لحن وارسو« فهي من تأليف الشاعر الروسي ليونيد زورين المولود في أذربيجان عام 1924، والذي كتب العديد من المسرحيات مثل: الأصدقاء والسنين، الكوميديا الرومانية، رحلة صيد قيصرية، والديسمبريون. كما عمل ككاتب سيناريو في السينما إضافة إلى كتابه للرواية والقصة القصيرة.

وأصبحت مسرحيته «لحن وارسو» علامة بارزة في تاريخ المسرح الروسي منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، حيث تدور الأحداث في حالة من التوتر والانتظار والتوقع من خلال حوار غاية في الاقتضاب بين شخصيتين اثنين فقط.

ومن أجواء هذا النص المفعم بأجمل حوارات الحب والمشاعر، نقرأ:

«فيكتور: مدهشة تلك الحقيقة لا يعيش الملوك في وئام مع الشعراء، لكنهم يدفنون سويًا بكل هدوء.

هيليا: أترى يا فيتيك؟ إن المتحف يؤثر فيك أيضًا، لقد أصبحت.. هذا.. ماذا يسمونه؟

عميق التفكير.

فيكتور: أنا دائمًا هكذا.

هيليا: في فافيل ترقد أيضًا الملكة يادفيجا. كانت الراعية الأساسية للجامعة، ويكتب لها

طلبة الجامعة رسائل حتى يومنا هذا.

فيكتور: ماذا يكتبون؟

هيليا: «عزيزتي يا دفيجا، ساعديني في اجتيار الامتحان». «عزيزتي يا دفيجا، ساعديني

في أن تكون الدراسة سهلة».

