علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر أغسطس الحالي، والذي تزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وأفردت المجلة عدة موضوعات، والتي يعاد تذكرها لا من قبيل تأمل العبر، واجترار المحن، أو إعادة تأمل سجلات ومدونات التاريخ فحسب، بل من أجل التذكير بدروس التاريخ، ومن أجل المستقبل أيضا.

وتناول كذلك الجانب التاريخي والبعد المستقبلي الخاص بالعلاقات مع جمهورية العراق الشقيق من خلال تسليط الضوء على زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد العراق، التي جرت قبل نحو شهرين، والتي وصفت بالتاريخية، كونها الزيارة الأولى لسمو أمير البلاد العراق منذ عام ، 2012، فضلا عن موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة.

