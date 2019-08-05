علم ومعرفة

يسرد الشاعر والباحث المصري محب جميل سيرة المطرب الكبير «صالح عبدالحي» أحد أبرز وجوه الطرب الشرقي في مصر العالم والعربي خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصرم. يقع الكتاب في 112 صفحة، من اصدار جمعية «عِرَبْ» للموسيقى في بيروت بالتعاون من الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» وتقديم الناقد الموسيقي العميد أسعد مخّول.

والكتاب ليس مجرد محاولة لرصد السيرة الخاصة بالمطرب الكبير صالح عبد الحي بل إنه محاولة لإلقاء المزيد من الضوء على الحياة الفنية والمجتمعية في مصر من الحرب العالمية الأولى حتى بداية الستينيات وذلك من خلال تتبع شكل الأفراح عند طبقات المجتمع المصري وكذلك تبدل ذوق الأغنية العام خلال تلك السنوات.

فعبر رحلة شيّقة، يأخذ الباحث القارئ في جولة ممتعة تبدأ من طفولة المطرب مرورًا بدخوله الوسط الغنائي وعالم الأفراح والسهرات الغنائية وصولاً إلى تسجيله للعديد من الأسطوانات التجارية (78 لفة) ومشاركته في المسرح الغنائي حتى صار من الكبار في دنيا الطرب. وليست أهمية الكتاب في سرد السيرة الحياتية والفنية للمطرب الكبير صالح عبد الحي بل محاولته لرسم صورة شاملة حول طبيعة الحياة الاجتمـاعية والسياسية وشكل الأفراح والطبقات المجتمعية في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. وذلك من خلال تتبع دقيق للمذكرات والوثائق والدوريات الفنية والمراجع والصور الفوتوغرافية النادرة التي أثرتْ النصّ.

الكتاب يتكون من 8 فصول بالإضافة إلى ملحق بأشهر أغنيات صالح عبد الحي والصور الفوتوغرافية النادرة التي التقطت خلال مراحل مختلفة للمطرب الكبير صالح عبد الحي.

