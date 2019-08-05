آخر النهار

شق فيلم «ذا بينات باتر فالكون» الجديد طريقه إلى البساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد إذ قام ببطولته زاك جوتسجن وهو ممثل يعاني من متلازمة داون.

ويجسد جوتسجن الدور الرئيسي في الفيلم الذي يحكي قصة شاب يهرب من دار للرعاية ليسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعاً محترفاً. وخلال رحلته يلتقي بطل الفيلم محتالا يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام «ترانسفورمرز»، وتنشأ بينهما صداقة. وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم.

والفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون.

