آخر النهار

من البرامج الجديدة، والملفتة للانتباه والمتابعة، يأتي برنامج «مشروعي» الذي يمثل إضافة إيجابية لرصيد التلفزيون، وتجربة تلفزيونية متجددة،بكل ما تعني هذه المفردة من معان ومضامين.

«مشروعي» أولا، يذهب إلى تسليط الضوء على عدد من أصحاب المشاريع من الجنسين ، عبر قراءة ترسخ قيم الاستفادة من تلك التجارب والمشاريع التي راحت تتطور وتترسخ وتتأكد.

حوار متسارع ثري.. وعميق وصورة بصرية، تتجاوز كل ما هو مستعاد ومكرر.. وتذهب إلى مضامين بصرية سهلة وبسيطة وقريبة من المشاهد وإيقاعه المتجدد.. فريق إعداد متجانس، وإن ظل الحضور الأكبر لجيل من الشباب والفتيات، وهو ما يعمل على تقديم نبض إضافي.

وفي ذات الإطار، تأتي الصورة بشكل متجدد،يتجاوز ماهو ثابت..الى استخدام محترف للكاميرا لتلبي إيقاع البرنامج.. بل نستطيع القول، بان إيقاع البرنامج تأسس على إيقاع الصورة.. والمونتاج لاحقاً.. وهذا هو الطرح الذي يمتاز بالابتكار.. والعذوبة.. والإيقاع المتجدد.

لا نريد أن نتوقف عند الأسماء، فنحن أمام جيل من الكوادر الشابة تمثل رهاناً مستقبلياً وامتداداً لأجيال استطاعت ان تحلق بالإعلام الكويتي بعيداً.

من خلال «مشروعي» نقول شكراً لجيل يكمل المسيرة ببصمته الخاصة..وبرافو.

وعلى المحبة نلتقي

