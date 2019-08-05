آخر النهار

في زيارة اخوية تعكس عمق العلاقة بين فناني الخليج العربي والتي لم تقتصر على التعاون في اعمال درامية فقط فقد طمأن الفنان د. طارق العلي الوسط الفني وجمهور الفنان الإماراتي سلطان النيادي على وضعه الصحي، مؤكدًا أن صحته بخير وقد زاره في منطقة العين بالامارات العربية المتحدة وقد وصف النيادي بأنه من الاشخاص الذي لهم معزة كبيرة في قلبه وانه «يستاهل العنوة» للاطمئنان عليه وقد ظهرعدد من الوجوه الفنية منهم الفنان والمخرج السوري عارف الطويل وعدد من الشخصيات التي زارت النيادي للاطمئنان عليه.

وكان النيادي قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى بأبوظبي حيث تلقى العلاج هناك، وأصبحت حالته مستقرة الآن وتفاعل عدد كبير مع دخوله للمستشفى داعين له بالشفاء

يذكر ان سلطان النيادي ظهر في مقطع فيديو، ليطمئن جمهوره بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وأدخلته المستشفى لتلقي العلاج وقال النيادي في المقطع ما قدرت أرد عليكم، لكني أطمئنكم أني بخير وسهالة وإن شاء الله طاهر ونتلاقى إن شاء الله، تحياتي لكم جميعًا.

