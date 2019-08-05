إضاءات

أعلنت إدارة مهرجان «تورنتو» السينمائي، تكريم الممثلة الأميركية ميريل ستريب عن مجمل أعمالها، ومنحها جائزة شرفية في حدث خاص ضمن فعاليات المهرجان.

تقام الدورة الـ44 من مهرجان تورنتو خلال الفترة من 5 - 15 سبتمبر المقبل، ومن المقرر تكريم ستريب في حفل خاص يوم 9 سبتمبر بأحد فنادق تورنتو، عن إسهاماتها الهائلة في السينما والتلفزيون والمسرح على مدار خمسة عقود بحسب وصف بيان إدارة المهرجان.

يشهد مهرجان تورنتو العرض الأول لفيلم ميريل ستريب الجديد «The Laundromat»، وهو فيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الصحفيين يشاركون في تحقيقات تكشف فساد شخصيات سياسية وربطهم بحسابات مصرفية سرية تمكنهم من التهرب من دفع الضرائب.

ترشحت ستريب 21 مرة لنيل جائزة الأوسكار فيما نالت ثلاثاً منها فقط، وفازت بثماني جوائز غولدن جلوب.

