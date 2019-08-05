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أكد النجم جمال الردهان أن العلاقة التي تجمعه بالنجم طارق العلي تحكمها كيمياء خاصة راحت تتطور تجربة بعد أخرى، كما عبر الفنان جمال الردهان عن سعادته الغامرة بردود الأفعال التي راحت تحصدها أعماله الأخيرة، التي قدمها خلال الدورة الرمضانية الماضية، وفي تصريحه لـ النهار سلط الردهان الضوء على جملة من القضايا والموضوعات الفنية.

ويبادرنا الفنان جمال الردهان:

- هنالك كيمياء خاصة مع النجم الفنان طارق العلي وهذه الكيمياء راحت تتطور، تجربة بعد أخرى والمحطة الأخيرة في مسرحية عنتر المفلتر تمثل مرحلة متقدمة من أطر التعاون الفني المشترك مع الفنان طارق العلي، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا والمرحلة الراهنة من تاريخ الكوميديا في الكويت والمنطقة، وأشير هنا إلى أن مسرحية عنتر المفلتر تأليف عيسى أحمد وإخراج مشاري المجيبل وإشراف عام عيسى العلوي، وقد حصد العرض كثيراً من النجاح والانتشار وفي المسرحية عدد بارز من النجوم، بينهم هند البلوشي وأحمد الفرج وميس كمر ومشاري المجيبل.

ويستطرد: طبيعة العلاقات التي تجمعني مع الفنان طارق العلي، أسهمت في تطوير مفردات التعاون، وأشير هنا إلى أنني منفتح على جميع الفنانين وجملة التجارب، مسرحياً وتلفزيونياً وإذاعياً وسينمائياً.

وينتقل الردهان للحديث عن تجاربه الأخيرة بقوله:

- أولاً، بودي أن أعبر عن سعادتي الغامرة بنجاح مجموعة الأعمال التي قدمتها خلال هذا الموسم، بالذات، خلال الدورة الرمضانية الماضية، ومن بينها تجربة مسلسل أمنيات بعيدة أمام النجمة هدى حسين، والعمل من تأليف الكاتبة منى الشمري وإخراج محمد القفاص، وفي العمل جسدت شخصية مختلفة وإضافية.. وأمنيات بعيدة عمل مختلف بمضامينه وطروحاته وأيضاً بفريق عمله الذي قادته النجمة المتميزة هدى حسين التي تؤكد يوماً بعد آخر، علو كعبها وتميزها في اختياراتها الفنية.

وعن آخر أعماله السينمائية قال الفنان الردهان:

- قدمت فيلم ساعة زمان إنتاج الشيخة انتصار الصباح وإخراج رمضان خسروه، وبطولة النجم طارق العلي، وهي تجربة وطنية ذات مضامين عميقة، جسدها باقتدار عال الفنان طارق العلي وفريق العمل.. وقبله وعلى صعيد السينما، أنجزت أيضاً فيلم ودي أتكلم مع المخرج صادق بهبهاني ومشاركة حشد من النجوم ورغم أن العمل كوميدي، إلا أنه سلط الضوء على جملة من القضايا الاجتماعية في إطار فني عميق وقريب من الجمهور. ويتحدث عن جديده قائلاً: من السابق لأوانه الحديث عما هو جديد، لأنني في طور القراءة.. ومن بعدها يتم الاختيار بالإضافة إلى التزامي بتقديم عروض مسرحية عنتر المفلتر التي ستقدم أيضاً خلال عيد الأضحى المبارك.. وعساكم من عواده.

