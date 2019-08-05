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واشنطن- الوكالات: أسفرت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصاً، فقد لقي 20 شخصاً مصرعهم صباح السبت في إل باسو في تكساس وقتل تسعة آخرون فجر أمس في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

وأطلق صباح السبت شخص النار في مركز تجاري في إل باسو، مسبباً مقتل 20 شخصاً بينهم ثلاثة مكسيكين، كانوا يتسوقون، قبل أن توقف الشرطة المشتبه به وتضعه قيد الحبس الاحتياطي. وتتعامل الشرطة مع إطلاق النار على أنه جريمة كراهية.

وبعد أقل من 13 ساعة، أعلنت الشرطة في دايتون عبر تويتر «مطلق النار قُتل. هناك تسعة قتلى أيضاً. ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح».

وحصل إطلاق النار في دايتون بُعيد الساعة الواحدة فجراً في حي أوريغون المكتظ بالحانات والملاهي الليلية، حسب ما قال الضابط في الشرطة المحلية مات كاربر للصحافة الذي أكد أن هذا الحي «منطقة آمنة جداً في وسط مدينة».

وقالت رئيسة بلدية دايتون نان وايلي إن مطلق النار كان يرتدي درعاً واقياً من الرصاص، ويحمل مخازن رصاص ذات سعة واسعة ومخازن إضافية. وتابعت «بأقل من دقيقة واحدة تمكن أول العناصر الذين استجابوا لإطلاق النار من تحييد مطلق النار».

وأوضح كاربر من جهته أن «مطلق النار قُتل متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الشرطة التي كانت تردّ» على مصدر النيران مشيراً إلى أن أي شرطي لم يصب بجروح.

وأضاف أن المشتبه به اطلق النار في الشارع مستخدماً «بندقية وعدة مخازن» ذخيرة. وتابع «لحسن الحظ، كان لدينا العديد من عناصر الشرطة في الحي عندما بدأت العملية، لذلك كانت هناك حلقة قصيرة جداً من العنف، كنا محظوظين للغاية».

واعتبر كاربر «إنه حادث مأساوي جداً وسنقوم بكل ما بوسعنا لمحاولة تحديد دوافع» مطلق النار. وأضاف «بالطبع، سنستجوب عدداً كبيراً من الشهود بالإضافة إلى شرطيين لتحديد أي متورطين».

جريمة كراهية

وطلبت الشرطة من جميع الشهود التواصل مع قوات الأمن التي تعمل على تحديد هوية المهاجم. ويتواجد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» في المكان لتقديم كل المساعدة اللازمة، وفق كاربر.

وفي إل باسو، أطلق مهاجم النار في مركز وولمارت التجاري الذي يقصده خصوصاً من هم من أصل إسباني، متسبباً كذلك بإصابة 26 شخصاً بجروح بعضهم في حالة حرجة. وأظهرت فيديوهات التقطها هواة مشاهد من الفوضى، مع فرار زبائن المركز التجاري بحثا عن مكان للاختباء وأجسادا مجمدة على الأرض. ووضعت الشرطة قيد الحبس الاحتياطي رجلاً أبيض البشرة عمره 21 عاماً، وفتحت التحقيق حول احتمال أن تكون الجريمة مدفوعة بـ «الكراهية».

وهذا التوصيف مرتبط بالجرائم التي تستهدف أشخاصا بسبب أصولهم أو دينهم وميولهم الجنسية. وفي بيان نسب إلى المهاجم، يندد الأخير بـ «غزو ذوي الأصول الإسبانية» لتكساس. كما يشير إلى المجزرة التي ارتكبها عنصري أبيض في نيوزيلندا بإطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في 15 مارس مسبباً مقتل 51 شخصاً.

وتقع مدينة إل باسو البالغ عدد سكانها 680 ألف نسمة على الحدود مقابل مدينة سيوداد خوايز المكسيكية. و83% من سكانها هم من أصول إسبانية، وفق إحصاءات عام 2018.

وكشفت الشرطة أن المتهم بالهجوم ، هو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس.

وأعلن كروزياس عن نيته تنفيذ الهجوم في بيان مكون من 4 صفحات مليء بالأخطاء المطبعية والنحوية نشره تحت عنوان «الحقيقة المزعجة» قبل نصف ساعة تقريبا من الهجوم، وقالت الشرطة إنه رغم علمها بصدور المنشور، لم يكن لديها متسعا من الوقت لتحديد هوية الناشر وهدف الهجوم المحتمل.

ويكشف بيان كروزياس عن خيبة أمل وإحباط ممزوجين بالغضب إزاء الواقع الأميركي لدى شخص اعتنق الفكر العنصري وعقيدة تفوق العرق الأبيض.

فقد نقلت قناة «أي بي سي» عن مصادر أمنية، أن كروزياس أكد أنه كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المكسيكيين، دون المساس الأميركيين. وأضاف: «لو شرعت في قتل الأميركيين، لترك ذلك صدى أكبر بكثير من استهدافي للمكسيكيين، إلا أنني لم أفكر أبدا بالإقدام على المساس بحياة أبناء جلدتي الأميركيين».

وفي بيانه، زعم كروزياس بأن هجومه كان ردا على الغزو «الهسباني» في إشارة إلى المتحدرين من دول أميركا اللاتينية، الذين يعتبر تدفقهم على الولايات المتحدة سببا رئيسا لـ «تعفن» البلاد من الداخل.

ويبرئ كروزياس نفسه من أي ذنب في قتل «الهسبان»، ويقول: «هم المحرضون الحقيقيون وما أفعله أنا هو دفاع عن بلدي من الاستبدال الثقافي والعرقي الذي يحمله الغزاة».

ويؤكد كروزياس تأييده لسفاح نيوزيلاندا برينتون تارانت والأفكار الواردة في بيانه «الاستبدال العظيم»، مشيرا إلى أن «الهسبان» لم يكونوا في دائرة استهدافه قبل أن اطلع على ذلك البيان.

وعبر كروزياس عن معارضته للزواج المختلط، معتبرا أنه «يدمر التنوع العرقي ويتسبب في أزمة الهوية» وأضاف أنه يرفض فكرة «ترحيل أو قتل جميع الأميركيين غير البيض» كون الكثيرين منهم قد استقروا في البلاد منذ زمن طويل وأسهموا في بناء أميركا، ويرى أن الحل الأنسب يتمثل في تحويل الولايات المتحدة إلى كونفدرالية وتقسيمها إلى كيانات إقليمية منفصلة على أن يكون لكل عرق كيان واحد على الأقل.

وتوصل كروزياس إلى استنتاج أنه ليس هناك من وسائل سلمية لوقف انهيار الدولة الأميركية في ظل خذلان الديموقراطيين والجمهوريين لها على مدى عقود، والذين اتهمهم بالتواطؤ أو التورط في «أكبر خيانة» للجمهور الأميركي في التاريخ.

وهاجم البيان بشكل خاص الحزب الديموقراطي باعتباره مؤيدا للهجرة والمهاجرين، لكنه لم يستثن الجمهوريين من انتقاداته، مشيرا إلى أن هناك دوائر في ذلك الحزب ترتبط بالشركات الكبرى التي لها مصلحة في استمرار الهجرة، مع أنه أقر بأنه في ظل حكم الجمهوريين يمكن تحجيم ظاهرة الهجرة الجماعية.

وفي هذا الصدد، حاول كروزياس الفصل بين سياسات الرئيس ترامب وهجومه، ويقول إن «بعض الناس ووسائل الإعلام «الكاذبة» سيلومون ترامب وخطابه حول الهجرة بعد الهجوم، «لكن الأمر ليس كذلك»، مشددا على أن فكرته «لم تتغير منذ عدة سنوات»، وأن آراءه حول الهجرة ومواضيع أخرى تسبق ترامب وتوليه الرئاسة.

لكن أميركيين كثيرين يلمسون صلة مباشرة بين خطاب ترامب وجرائم الكراهية ضد المهاجرين، حيث ذكّر رواد على شبكات التواصل بأن ترامب هو الذي اعتاد على الحديث عن «غزو» يزحف على الولايات المتحدة من وراء الحدود المكسيكية.

