عربيات ودوليات

دان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس الهجمات على «الأشخاص العزل» في موجة من العنف المسلح في ثلاث ولايات أميركية منها هجوم أدى إلى مقتل 20 شخصا في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

وقال الحبر الأعظم متحدثا للآلاف الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لسماع عظته الأسبوعية إنه متعاطف مع الضحايا والمصابين والعائلات التي تأثرت بالهجمات التي «سالت فيها الدماء في تكساس وكاليفورنيا وأوهايو».

وأضاف أن الهجمات الثلاثة استهدفت «أشخاصا عزل».

وكان يشير إلى إطلاق النار في تكساس بالإضافة إلى واقعة أخرى الأسبوع الماضي في مهرجان للطعام في كاليفورنيا حيث سقط ثلاثة قتلى وثالثة في دايتون بولاية أوهايو حيث لقي عشرة أشخاص حتفهم في وقت مبكر أمس.

