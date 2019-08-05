عربيات ودوليات

تسببت مظاهرة لحركة «أوروبيون ضد أسلمة الغرب اليمينية» (بيغيدا) المتطرفة بإغلاق مؤقت لمسجد مروة الشربيني بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا، لكن إدارة المسجد أعادت افتتاحه بعد انتهاء المظاهرة. واختارت الحركة اليمينية المتطرفة المسجد لتتظاهر أمامه بعد علمها بمخطط قدمته إدارة المسجد لبلدية المدينة لم يكتمل بعد لتوسيعه بسبب عدم اتساعه للأعداد الكبيرة للمصلين. وأغلق المسجد أبوابه بموجب هذه المظاهرة التي جاءت تحت شعار «الكنيسة في القرية، والمسجد في إسطنبول»، في إشارة لرفضها بناء المساجد في ألمانيا، علاوة على عدم اعترافها بالإسلام دينا رسميا ينتمي للبلاد.

