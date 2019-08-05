عربيات ودوليات

مكة المكرمة- الوكالات: أكد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، أن السعودية تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الحجاج من أي مكان دون تمييز.

وقال في مؤتمر صحافي، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من جميع القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

وقال ردا على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية، «السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع»، وأضاف «السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد».

وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت، السبت، إن إجمالي عدد الحجاج الذين تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاما الماضية، بلغ 95 مليونا و853 ألفا و17 حاجا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حتى نهاية يوم الجمعة، مليون و516 ألف و101 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، وذلك بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 في المئة.

وتقدم السعودية 14 ألف عربة لخدمة الحجاج بالحرم المكي، وقال مدير إدارة الخدمات والتنقل مشارى الشيباني، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عنيت بزوار بيت الله الحرام وضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف، من ضمن هذه الخدمات خدمة عربات الطواف والسعي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة والتي تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من عربات مجانية وعربات كهربائية.

وبلغ عدد العربات المجانية أكثر من 10 آلاف عربة موزعة على ثلاث نقاط، كما جهزت 775 عربة كهربائية فردية وثنائية مدفوعة الأجر بسعر رمزى، كما أنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالإضافة أنه تم تجهيز مسار خاص للطواف والسعي، ووفرت الإدارة أيضاً عدد 3 آلاف عربة مدفوعة الأجر مع دافعيها لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيته العتيق بسعر رمزى مصرح لهم من قبل الرئاسة بالعمل على مدار الساعة.

