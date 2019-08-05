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القدس المحتلة- رام الله- الوكالات: تعاني عائلات فلسطينية وتواجه مبان كثيرة مخاطر في البلدة القديمة في القدس المحتلة، جراء الحفريات المستمرة التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وتزداد خشية الأهالي من حدوث انهيارات لبعض المنازل التي تقع في نطاق الحفريات، يأتي هذا في ظل شح المعلومات من سلطات الاحتلال عن طبيعة الحفريات التي لا يعلَـن إلا عن جزء محدود منها.

ولا يمر يوم إلا وتعمل فيه إسرائيل على إحكام قبضتها على البلدة القديمة، ويرى الأهالي أن ما كشف عنه حتى الآن لا يشكل سوى شيء يسير من الحفريات التي جعلت الاحتلال يسيطر على ما يشبه مدينة كاملة تحتهم.

إلى ذلك، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه 500 أسير فلسطيني تحت الاعتقال الإداري دون تهمة، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتحكم فى مجريات هذا الملف، من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتان وطفلان قاصران. وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر أن الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على أثره عملية الاعتقال والتجديد.

واتهم الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الإدارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويوم أمس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وقال نادى الأسير، فى بيان، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء فى مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط.. فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قسم 20 فى معتقل «عوفر»، وأجرت تفتيشات وعمليات تخريب داخل غرف الأسرى، وأبلغت الأسرى نيتها نقل مجموعة من ممثلي الأطر التنظيمية في المعتقل.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان صحافي، أن عملية القمع هذه هى الثانية التى تنفذ منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنها اقتحمت سابقا قسم 14 ونقلت مجموعة من الأسرى.

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجارى 2019 عمليات القمع، وكانت أبرز المواجهات التى حدثت فى معتقل «عوفر»، وخلالها أصيب العشرات من الأسرى، واستخدمت قوات القمع مستوى عاليا من العنف لم يسبق أن استخدمته خلال الـ10 أعوام السابقة.

