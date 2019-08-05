عربيات ودوليات

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء السبت اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تناول قضايا المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما أن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيداً في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعلى الصعيد السياسي، أكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا صون السلم والأمن في إفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، معرباً عن تطلعه للقاء الرئيس المصري على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 القادمة بفرنسا خلال الشهر الحالي.

