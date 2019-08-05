دوليه

أكد بوروسيا دورتموند طموحه بمنافسة بايرن ميونيخ على لقب الدوري المحلي في المانيا بعد ان هزمه بثنائية نظيفة في طريقه لاحراز الكأس السوبر الألمانية أول من أمس على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وسجل الإسباني باكو ألكاسر (48) والإنكليزي جايدون سانشو (69) الهدفين.وتجمع مباراة الكأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس، ولكون بايرن ميونيخ احرز الثنائية الموسم المنصرم، فقد واجه دورتموند وصيفه في الدوري المحلي.وكان الموسم المنصرم شهد منافسة قوية بين الفريقين بدأه دورتموند بقوة حيث تصدر الترتيب بفارق 9 نقاط عن منافسه البافاري لكن الاخير كشر عن انيابه في القسم الثاني وقلص الفارق تدريجيا قبل ان يلحق بمنافسه من منطقة الرور الصناعية هزيمة ثقيلة قوامها بخماسية نظيفة على ملعب أليانز أرينا في طريقه لاحراز لقبه السابع تواليا.

وعزز دورتموند صفوفه مطلع الموسم الحالي بضمه الظهير الايسر الدولي نيكو شولتس ولاعب الوسط البلجيكي ثورغان هازار شقيق النجم ادين هازار والجناح يولين براندت بالاضافة الى استعادته خدمات قلب دفاعه المخضرم ماتس هوملس علما بان شولتس وحده شارك في مباراة اليوم. في المقابل، تعاقد بايرن ميونيخ مع المدافعين الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، فشارك الاول احتياطيا منتصف الشوط الثاني، في حين لم يكن الثاني جاهزا لعدم تعافيه من اصابة في ركبته.

جاءت البداية سريعة من قبل الطرفين وكاد دورتموند يفتتح التسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط عندما سار الجناح البرتغالي رافايل غيريرو بالكرة على الجهة اليسرى وعكسها عرضية باتجاه ماركو رويس المتربص عند نقطة الجزاء فاطلقها الاخير بيسراه لكن حارس بايرن ومنتخب المانيا مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

وخرج نوير بعيدا عن مرماه لمسافة 30 مترا تقريبا محاولا احباط هجمة مرتدة سريعة لكنه الاسباني باكو الكاسر باغته بتسديدة مرت الى جانب القائم الايمن (15). وتدخل نوير مرة جديدة لانقاذ مرماه من هدف اكيد اثر هجمة مكرتدة سريعة وتسديدة من غيريرو (20).وكانت ابرز فرصة خطرة لبايرن ميونيخ عندما سدد الجناح الفرنسي كينغسلي كومان من مسافة قريبة لكن حارس دورتموند مارفن هيتس تصدى لها ببراعة.

وفي مطلع الشوط الثاني خسر تياغو الكانتارا الكرة في وسط الملعب بعد ضغط من رويس فوصلت الى جادون سانشو فقام بمجهود فردي رائع راوغ فيه مدافعين قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه الكاسر الذي سددها زاحفة في الزاوية السفلى لمرمى بايرن ميونيخ (48).

ورد بايرن بهجمة منسقة بين ليون غوريتسكا وتوماس مولر قبل ان يسدد الاخير ويتصدى لمحاولته حارس دروتموند (55). و استغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليعزز تقدمه عندما سار سانشو بالكرة لمسافة 30 مترا على الجهة اليمنى ويسدد الكرة بين ساقي نوير الذي خرج لملاقاته (69).وضغط بايرن ميونيخ لمحاولة تقليص النتيجة وسدد ليفاندوفسكي كرة رأسية ضعيفة تصدى لها هيتس بسهولة (71) لكن دورتموند نجح في قيادة المباراة الى بر الامان في ربع الساعة الاخير. وقال سانشو أحد نجوم المباراة «كنا ندرك بان المباراة ستكون صعبة وهذا ما حصل، لقد حصدنا ما زرعناه في المباريات الاستعدادية. انها بداية جيدة للموسم لكن يتعين علينا مواصلة العمل».وتابع «نسعى الى التتويج ببطولة الدوري الألماني وتعويض خيبة أملنا الموسم الماضي».اما حارس مرمى بايرن وقائده مانويل نوير «اعتقد بأننا قدمنا شوطا اول جيدا. لكننا وضعنا دورتموند في اجواء المباراة من خلال ارتكابنا الاخطاء. لقد قدمنا لهم الكرات ولهذا السبب منيت شباكنا بهدفين».وينطلق الدوري الألماني في 16 اغسطس الحالي.

