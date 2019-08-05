دوليه

واصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، انتقاد سياسة ناديه في سوق الانتقالات، عقب خسارة لقب السوبر الألماني، لحساب بوروسيا دورتموند، أول من امس.

وتلقى الفريق البافاري خسارة بهدفين نظيفين على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ليمنح غريمه فرصة الاقتراب من رقمه القياسي، بعدما وصل دورتموند للقب السادس في تاريخه، متأخرًا عن البايرن بفارق لقب وحيد.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، قال ليفاندوفسكي: «اليوم كان وقتًا مثاليًا لرؤية ما يحدث عندما يكون لديك قائمة محدودة من اللاعبين المحترفين». واستطرد: «اللاعبون الشباب الذين جلسوا على مقاعد البدلاء لديهم المقومات، هذا صحيح، لكنك في بعض الأحيان تكون بحاجة للاعب بديل بإمكانه المساعدة على الفور أو إعطاء زخم للفريق».

وكان الدولي البولندي قد انتقد تحركات ناديه في فترة الانتقالات قبل أسبوعين، بقوله «إذا أردت استعادة نغمة الفوز بكافة الألقاب، فأنت بحاجة لتعزيزات».

وفشل البايرن حتى الآن في تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، ليكتفي بـ3 صفقات أبرمها قبل نهاية الموسم الماضي.