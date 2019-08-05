دوليه

أنهى مان يونايتد استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز الذي ينطلق الاسبوع المقبل، بفوزه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 2-2) أول من امس في مدينة كارديف. وخاض مان يونايتد ست مباريات خلال جولاته في أستراليا وآسيا وأوروبا وفاز بها جميعها. وتقدم الفريق الإنكليزي بهدف لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد مراوغته مدافعين (13)، لكن ميلان رد بهدف لجناحه الإسباني سوسو بتسديدة لولبية من مشارف المنطقة (24).ثم سجل مدافع يونايتد السويدي فيكتور ليندلوف هدف ميلان الثاني (60) قبل ان يعادل جيسي لينغارد بكرة يسارية زاحفة (72).

وفي نهاية الوقت الاصلي، لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح حيث نجح حارس مرمى يونايتد الاسباني دافيد دي خيا في التصدي لركلة الشاب دانيال مالديني (17 عاما) نجل اسطورة ميلان باولو مالديني، قبل ان يحسم الوافد الجديد دانيال جيمس النتيجة في صالح فريقه بترجمته الركلة الخامسة بنجاح.ويستهل مان يونايتد مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد تشلسي في مواجهة قوية على ملعب أولدترافورد في 11 أغسطس الحالي.

