دوليه

أحرز النمسوي دومينيك تييم المصنف أول، لقب بطل دورة كيتسبوهل النمسوية المقامة على ملاعب ترابية بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-0) و6-1 في المباراة النهائية أول من امس. واللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الاميركية وبرشلونة الاسبانية علما بانه بلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر امام الاسباني رافايل نادال. كما انه اللقب الرابع عشر لتييم في مسيرته. وبات تييم ثاني لاعب نمسوي يحرز اللقب في هذه الدورة بعد مواطنه توماس موستر عام 1993.وسيشارك تييم اعتبارا من الأسبوع المقبل في دورة مونتريال على الملاعب الصلبة حيث صنف في المركز الثاني وراء نادال لا سيما بعد اعلان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر انسحابهما من الدورة الكندية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نهاية الشهر الحالي.

