دوليه

أعلن الأهلي رسميا عن القائمة الأفريقية للفريق التي ستشارك في دوري أبطال أفريقيا وضمت 26 لاعبا. وشهدت القائمة تواجد جميع الصفقات الجديدة للفريق وهي أليو ديانغ، محمد مجدي «أفشة، ومحمود متولي. ويغيب عن قائمة الأهلي ناصر ماهر، وأحمد حمدي، بالإضافة إلى مؤمن زكريا ويعد غياب الثلاثي مفاجأة كبيرة خصوصاً أن محارب وحمدي من المواهب التي يعتبرها الأهلي مستقبل الفريق فيما يمتلك مؤمن زكريا خبرات كبيرة. وأوضح مدير الكرة سيد عبدالحفيظ أن العناصر التي تعاني من الإصابة سعد سمير، محمد محمود، كريم نيدفيد، سيتم دراسة موقفها مع استكمال القائمة في يناير المقبل. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي. خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد.خط الوسط: أليو ديانغ، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد الشيخ، جونيور أجايى، رمضان صبحي. الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن.

