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دوليه

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الدوري المصري 19 سبتمبر


قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إن موعد انطلاق النسخة المقبلة من الدوري الممتاز سيكون يوم 19 سبتمبر المقبل على أن تكون نهاية الموسم في شهر يونيو 2020.
وأضاف حسين في مؤتمر صحافي أن مباراة كأس السوبر المحلي ستلعب يوم 18 سبتمبر المقبل. وتابع «ننتظر الشركة الراعية من أجل تحديد مكان مباراة السوبر.» وأكد أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في 16 أو 17 أغسطس الحالي ضمن دور الـ16 لكأس مصر. وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر بحيث يتم تقديمها نظرا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل.


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