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الزمالك يفاوض ثلاثة مدربين


يتواجد نجلا  رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أحمد وأمير في فرنسا من أجل حسم ملف المدرب الجديد للفريق الأول الذي سيخلف خالد جلال الذي أقيل من منصبه أخيراً.
وقال مرتضى إن الثنائي سيعقد جلسات مع 3 مدربين للتعرف على مطالبهم وعرضها على مجلس الإدارة لاختيار أحدهم للمهمة الجديدة. ورفض مرتضى الكشف عن هوية المدربين الثلاثة مؤكدا أن الحسم سيكون قريبا. من ناحية أخرى قام الأرجنتيني رامون دايز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر «تويتر». وظهرت تقارير تؤكد أن دياز مرشح قوي لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة خاصة وأنه يمتلك سجلا مميزا في الملاعب العربية حيث قاد العديد من الأندية أبرزها الهلال واتحاد جدة السعوديين.


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