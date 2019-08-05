محلية

خاض الأزرق مباراة استعراضية في اربيل اول من امس مع 89 شخصا تكفلت الكويت بزراعة اطراف صناعية لهم في العراق وذلك قبيل مرانه الاخير لمواجهة السعودية (التي جرت مساء امس).وقال القنصل العام لدولة الكويت لدى اربيل د. عمر الكندري ان هذه المباراة تأتي تحت شعار «بناء امل وصناعة انسان» ضمن حملة «الكويت بجانبكم» لدعم المتضررين من المعارك ضد مايسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في العراق. واضاف ان حملة «الكويت بجانبكم» دائما ما تنظم فعاليات وانشطة تأهيلية رياضية ونفسية لكل دفعة للتأكد من سلامة العمليات التي اجريت للمتضررين اضافة الى تعزيز معنوياتهم وزراعة الامل في صدورهم من جديد. واعرب الكندري عن شكره للاتحاد الكويتي لكرة القدم وبعثة المنتخب في اربيل على موافقتهم على المشاركة والمساهمة في هذه الفعالية الانسانية. وافاد بأن هذه هي الدفعة التاسعة للاشخاص الذين تمت زراعة اطراف صناعية لهم ضمن الحملة مبينا ان عدد المتضررين الذين اجريت لهم عمليات زراعة اطراف تجاوز 600 منذ اطلاق الحملة. من جهته قال نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في اربيل احمد عقلة ان هذه المباراة الخيرية تأتي من دافع انساني وتماشيا مع التوجه الكويتي لتعزيز السلام وعلى رأسهم قائد العمل الانساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد. واضاف عقلة ان «هدفنا من المباراة زرع الامل في صدور المتضررين وتوجيه رسالة لهم بانهم قادرون على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بالارادة والاصرار».

