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افتتحت على صالة نادي الكويت أول من أمس البطولة الآسيوية للملاكمة للصغار برعاية وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، اذ تستضيف الكويت البطولة حتى 9 أغسطس الحالي بمشاركة 150 لاعباً يمثلون 21 دولة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة الاماراتي أنس العتيبة، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة

د. صقر الملا، وأمين سر اللجنة الأولمبية د. حسين المسلم وأعضاء اللجنة، ورئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وشهد حفل الافتتاح فقرات متنوعة أمتعت الجماهير الحاضرة، وتضمنت أوبريت «رفع الايقاف» قدمته الطفلة منيرة ناصر وعروض تراثية للفنان بلال الشامي وفرقته للفنون الشعبية. ورحب الشيخ فهد الصباح بضيوف الكويت قائلاً: «أهلاً بكم في وطن يحب الجميع ويتمنى الخير للجميع»، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين المشاركين في هذا التجمع القاري المميز. وتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي على الجهود المبذولة لانجاح البطولة في وقت قياسي، مؤكداً أن الكويت ستستضيف 4 أو 5 بطولات قارية ودولية خلال الشهور الستة المقبلة.

بدوره، أعرب الملا عن سعادته بهذا الحضور الكبير لدول القارة في أول بطولة تستضيفها البلاد بعد رفع الايقاف النهائي عن الرياضة الكويتية. وقال د. الملا: «ان الكويت كانت وما زالت حاضنة لمثل هذه التجمعات الرياضية الكبيرة، ونتشرف بدعم هذه البطولات التي ستكون طريقنا من أجل العودة الى المنصات العالمية، كما تمثل فرصة للشباب الكويتي لتبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول الآسيوية».

واضاف: «أرى مستقبل جديد للرياضة الكويتية بقيادة شابة يمثلها الشيخ فهد ناصر الصباح وزملاؤه أعضاء مجلس ادارة اللجنة الأولمبية».

من جهته، ثمن رئيس الاتحاد الآسيوي الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الكويتي للعبة، مشيداً بالحفاوة الكبيرة التي وجدها الضيوف المشاركون من أهل الكويت. وأضاف العتيبة: «أنتهز هذه الفرصة لأهنئكم على رفع الايقاف عن الرياضة، وأتمنى عودة الرياضة الكويتية لمكانتها الطبيعية في المقدمة».

من جانبه، تمنى منسي أن تمثل البطولة القارية صفحة جديدة لملاكمي القارة الصفراء، مشيراً الى أن استضافة الكويت للبطولة القارية يعيد الذاكرة الى العام 1987 عندما استضافت البلاد البطولة القارية الثالثة وما حققته من انجازات. ورحب منسي بضيوف الكويت، مؤكداً الاعتزاز بهذا الحضور الكريم ومتمنياً التوفيق لكل المشاركين. وشهدت منافسات اليوم الأول فوز الفلبيني جوشوا على السريلانكي سينوكا، والأردني اوس محمد على الكويتي جابر العتيبي، والطاجيكي غوفروف على السوري الحسن قدوس، والاوزبكي محمدوف على الفلسطيني كرم سقا في وزن 37 كلغ. وفي وزن 40 كلغ، تغلب الافغاني محمد يونس على الفلسطيني اسماعيل غيث، والسريلانكي أصلان على الكويتي عمر العتيبي، والتركماني اليشير على الفلبيني فان ابينغ، والسوري محمد علي على الأردني حمزة ملاس، والاوزبكي بوركشيف على الكازاخي تولغانوف، والهندي نيرو على العراقي حسين الخزرجي، والكازاخي سيلخان على الطاجيكي سعيدوف. وفي وزن 46 كلغ، فاز الفلبيني لوفرانكو على العراقي حسين جاسم، والطاجيكي أمير روستاموف على البحريني علي بوخلف، والتايلندي فيست على السريلانكي مادوش، والهندي نيهيل على الايراني عدنان غورقيش، الاوزبكي بوبوجينوف على الأفغاني عمران أحمدي، والفلسطيني مصطفى سالم على الكويتي يوسف العنزي. وفي وزن 55 كلغ، تفوق الكازاخي عبدول على الافغاني بايندا، والايراني على رضا فرخاني على الفلسطيني رجب جاب، والقرغيزي باورين فاديم على الأردني فارس احمد.

