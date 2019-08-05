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خسر العربي ثاني مبارياته الودية في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في إسبانيا، أمام شباب الأهلي الإماراتي 1 - 4 أول من أمس على ستاد بينتا ارينا في مدينة اليكانتي. وتناوب على تسجيل رباعية شباب الاهلي كل من محمد جمعة والمولدوفي هنريكي لوفانور (هدفان) واحمد العطاس، فيما احرز هدف الأخضر محمد الكندري، واهدر احمد يونس ركلة جزاء خلال اللقاء.

وكان العربي خسر المباراة التجريبية الأولى أمام فريق أتلتيكو ليفانتي بنتيجة 0- 1، فيما سيخوض الأخضر 3 مباريات أخرى في المعسكر أمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس.

ويسعى الجهاز الفني للأخضر بقيادة الإسباني خوان مارتينيز الى تحقيق اكبر استفادة ممكنة خلال المعسكر الذي يقام في بلاده للنهوض بمستوى الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد الذي يستهله الأخضر بمواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري يوم 27 أغسطس الحالي على ستاد صباح السالم ضمن ذهاب الدور الـ 32 لبطولة الأندية العربية.

من جانب آخر، اعتمد العربي تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الكرة في الموسم الجديد 2019 2020، وجاءت على النحو التالي: خوان مارتينيز مدرباً للفريق الأول وخوانما غيريرو مساعدا المدرب وخافي لوبيز مدربا للياقة وشاكر الشطي مدربا لحراس المرمى وانريكي معدا بدنيا وطبيبا للفريق.

وعين النادي الإسباني أنتونيو أدولفو مدربا لفريق الشباب (تحت 20 سنة) وأحمد عثمان مساعدا للمدرب، ومحمد السلمان مدربا لفريق الناشئين (تحت 17) وسالم البلوشي مساعدا للمدرب ومحمد صيام مدربا للحراس. كما اختار النادي، الصربي زوران مدربا لفريق الأشبال (تحت 15) ويوسف الرشيدي مساعدا للمدرب ومحمد صيام مدرب للحراس،والإسباني ألبيرتو ديغاز مدربا لفريق البراعم (تحت 13) وعبدالرحمن الراجحي مساعد أول وحسين البلوشي مساعد ثان وعمرو محمد مدربا للحراس. اما تشكيل الجهاز الفني لفرق المدرسة فجاء على النحو التالي: الإسباني أدريان اريناس مديرا فنيا، ناصر النقي مدربا لفريق مواليد 2008 ،نصار النصار مدربا لفريق مواليد 2009، حمد البصيري مدربا لفريق مواليد 2010 وعلي آرتي مدربا لفريقي 2011 و2012.

