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يلتقي القادسية مع الساحل في 07:30 مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة في نادي اليرموك في مواجهة ودية تأتي ضمن استعدادات الطرفين للموسم المقبل.

وافاد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الساحل ومدير الفريق الأول يوسف الفضلي ان ناديه يأمل الاستفادة الفنية من هذه المباراة قبل السفر يوم 12 الشهر الحالي الى تركيا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لدوري الدرجة الممتازة الذي يتطلع فيه الفريق الى تقديم أفضل المستويات.

وبين الفضلي ان ادارة الساحل اتفقت مع لاعب برازيلي سينضم الى الفريق في المعسكر التركي، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الى تدعيم الصفوف بعد التعاقد مع العاجي تيتيه والتجديد للسنغاليين جون نداي واسينو نداي.

