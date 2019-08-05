محلية

حدد اتحاد الكرة يوم الخميس المقبل موعداً لسحب القرعة واعلان جداول كل من البطولات التالية : الدوري الممتاز، دوري الدرجة الأولى ، وكأس الاتحاد فقط، علما بأن دوري الدرجة الممتازة سينطلق في موعده المحدد يوم 14 سبتمبر المقبل. وكان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فهد الهملان كشف عن ان كأس ولي العهد ستقام في شهر ديسمبر، على أن تختتم المسابقات المحلية بنهائي كأس الأمير الذي سينطلق في شهر مارس المقبل.

كما أفاد بأن نظام مسابقة كأس ولي العهد سيعتمد بشكل كبير على إقامة بطولة كأس الخليج القادمة «خليجي 24» من عدمها.

