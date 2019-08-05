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قرعة مسابقات «الكرة» الخميس

راشد خلف
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الإثنين 05 أغسطس 2019

حدد اتحاد الكرة يوم الخميس المقبل موعداً لسحب القرعة واعلان جداول كل من البطولات التالية : الدوري الممتاز، دوري الدرجة الأولى ، وكأس الاتحاد فقط، علما بأن دوري الدرجة الممتازة سينطلق في موعده المحدد يوم 14 سبتمبر المقبل. وكان رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فهد الهملان كشف عن ان كأس ولي العهد ستقام في شهر ديسمبر، على أن تختتم المسابقات المحلية بنهائي كأس الأمير الذي سينطلق في شهر مارس المقبل.
كما أفاد بأن نظام مسابقة كأس ولي العهد سيعتمد بشكل كبير على إقامة بطولة كأس الخليج القادمة «خليجي 24» من عدمها.


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