محلية

تعاقد نادي الكويت مع نجم فريق كرة السلة في الجهراء عبدالعزيز ضاري على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم المقبل. ويعتبر ضاري من أفضل اللاعبين في كرة السلة المحلية لكنه عانى في المواسم الماضية من كثرة الاصابات وهو يعد اضافة مهمة للأبيض الساعي الى المحافظة على الثلاثية التي حققها الموسم الماضي بتتويجه ببطولات الدوري والكأس ودرع الاتحاد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة للكويت من الجهراء حيث كان الفريق ضم النجم تركي حمود ولاعب فريق الشباب سهو السهو، مقابل اعارة لاعبيه مساعد العتيبي وعبدالرحمن الجمعة الى الجهراء.

وكان «سلة الكويت» بدأ تدريباته امس بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز استعدادا للموسم الجديد.

