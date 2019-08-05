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احتفت سفارة الكويت في ماليزيا بلاعبي منتخب الاسكواش للناشئين والجهازين الاداري والفني على ما بذلوه من جهود طيبة في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما والتي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال القائم بالاعمال بالانابة لدى السفارة المستشار محمد المطيري في تصريح خلال مأدبة عشاء أقامها أول من أمس على شرف وفد المنتخب أن السفارة تهتم بمتابعة ورعاية الوفود الرياضية المشاركة في البطولات الخارجية لاسيما الشباب الناشئين.

وأشاد المطيري بدور اللاعبين واصرارهم على تحقيق نتائج مرضية رغم فترة التحضير القصيرة لهذه البطولة خاصة بعد رفع الحظر عن الرياضة الكويتية مفيدا بأن اللاعبين قدموا أداء جيدا في منافسات هذه البطولة العالمية.

وثمن الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد اللعبة لمشاركة المنتخب في هذه البطولة وحرصهم على رفع اسم وعلم الكويت في هذا المحفل الدولي مشيدا بجهود المسؤولين عن هذه الرياضة. من جانبه قال عضو مجلس الادارة أمين الصندوق المساعد في اتحاد الاسكواش مبارك البذال في تصريح مماثل أن هذه المشاركة مهمة للاعبين من خلال احتكاكهم بالمنتخبات الاخرى واكتساب الخبرات لتكون دافعا لهم لمواصلة التألق.

وأشار الى أن اللاعبين الشباب حققوا نتائج جيدة في هذه البطولة العالمية الصعبة لاسيما وأنها تعتبر المشاركة الدولية الاولى للمنتخب بعد رفع الايقاف مفيدا بأن اتحاد الاسكواش الكويتي سيعود بقوة في البطولات المقبلة.

