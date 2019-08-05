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يشارك منتخب الكويت للاعاقات الذهنية «متلازمة الداون» في بطولة متلازمة الداون للاميركيتين والتي تعقد في مدينة موريليا بالمكسيك وتستمر حتى 11 اغسطس الحالي. وذكرت رئيسة الوفد رئيسة نادي طموح الرياضي رحاب بورسلي ان الوفد يشارك بعد ان انهى استعداداته للبطولة من خلال المعسكر التدريبي الذي اقامه في لندن حيث يعتبر اول فريق عربي لاصحاب الاعاقات الذهنية (متلازمة الداون) يشارك في بطولة الالعاب الدولية. وبينت ان مشاركة الكويت في البطولة ستكون بلعبتي السباحة وألعاب القوى، حيث يشارك كل من اللاعب مشعل البدر ومحمد الحجي في سباقات السباحة واللاعب حمد الشايجي في منافسات ألعاب القوى والجري لمسافات متنوعة ورمي الجلة، بينما يشارك اللاعب فهد الحساوي في رياضتي السباحة وألعاب القوى. وأشارت بورسلي الى ان الاستعدادات المكثفة للبطولة جرت على قدم وساق منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، معربة عن شكرها وتقديرها لصورة التعاون الرياضي بين الاندية الشاملة والمتخصصة وبين الاتحادات الرياضية لخدمة الشباب الرياضيين للنهوض بالرياضة الكويتية لكل شرائح المجتمع. وأكدت ان الهدف من وراء هذه المشاركة الدولية ينسجم مع اهداف نادي الطموح المتمثلة في تكوين الشخصية التكافئية للأشخاص من ذوي الاعاقة الذهنية في النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة لدولة الكويت في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الى جانب خلق روح المنافسة الرياضية والمشاركة في البطولات الدولية والاقليمية. وثمنت بورسلي جهود الجهات التي دعمت نادي الطموح في تحقيق رسالته الرياضية وأهدافه التي أنشئ من أجلها.

