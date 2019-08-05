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جدة الوكالات: تنفذ السلطات السعودية هذا العام، بالتعاون مع الشركة اليابانية SUMITOMO، المرحلة الأولى من طلاء الاسفلت في طرق المشاة بمشاعر الحج بمواد خافضة للحرارة.

وسيسهم هذا المشروع، في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الاسفلت.

ويعتبر طريق المشاة، من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات الى مشعر منى مرورا بمزدلفة، من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم، ومن أحدثها في المواصفات.

ونفذت الحكومة السعودية هذا المشروع، الذي يبلغ طوله الاجمالي أكثر من 25 كيلومترا، وفقا لأفضل المعايير الفنية العالمية.

وتم تبليط الطريق بحوالي 500 ألف متر مربع من بلاط «انترلوك»، مع وضع 500 من الحواجز الخرسانية، وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج، وكذلك تركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس.

في السياق، أطلقت وزارة الصحة السعودية للمرة الأولى هذا العام في موسم الحج تقنية جديدة باستخدام جهاز «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة.

ووفقا لما أكدته وكالة الأنباء السعودية «واس» تتيح هذه التقنية الحديثة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً الى سرير المريض، وتقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي وعبر شبكة الجيل الرابع، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمكن جهاز الروبوت «Robo Doctor» بامكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمده طبياً، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الاكلينيكية ويشمل ذلك الصور الاشعاعية.

ويشكل ادخال هذه الخدمة اضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة في جميع المرافق الصحية أينما كانت.

ويعمل فريق الصحة الالكترونية على مدار الساعة على توفير ومتابعة تطوير وتشغيل هذه الأنظمة والخدمات الالكترونية الممكًنة لتقديم خدمات أكثر أماناً وجودة، وبأداء أعلى كفاءة.

