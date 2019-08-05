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أصدرت وزارة التجارة تعميما جديدا للقرار الوزاري رقم 216/2014 بشأن حوكمة مزادات الاسماك.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان التعميم الجديد يأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على اجراءاتها والحيلولة دون التحايل على تلك الاجراءات، واستهدافا لصالح المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.

وأضافت ان التعميم شدد في بنده الاول على عدم افتتاح المزاد الا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بجميع التوجيهات التى يصدرها وفي الأوقات التى يحددها بالتنسيق مع ادارة السوق.

وأضافت أن البنود الأخرى اكدت على ضرورة حمل الهوية التعريفية لجميع المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

واوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحاً بها أسعار ونوعية الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة ، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم و عدم المماطلة في ارساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للاصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.

وذكرت «التجارة» ان التعميم حدد فرز الحصص وتنظيمها اذ حدد كمياتها المبينة فلكل من الشركات والمطاعم (35%) وأصحاب البسطات (35%) والمستهلكين (30%) على ان تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.

وحذرت جميع مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة بأنه في حالة مخالفتهم لأي من الالتزامات المشار اليها سلفاً وبأحكام القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 فيما تضمنه من تنظيم أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك، سوف يتم اتخاذ جميع التدابير المشددة قبلهم الى حد سحب التراخيص الصادرة لهم واخطار القوى العاملة لاتخاذ شؤونها لتحقيق الردع اللازم لمن يثبت في حقه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالاحكام المنظمة للمزادات.

وشددت على تكثيف تواجد مفتشي وزارة التجارة والصناعة الدوري يومياً بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق، لافتة الى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصر والأسماك المستوردة بعد العشاء.

وأكدت «التجارة» على مفتشي الوزارة وجميع الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الالتزام بهذا التعميم واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/8/2019.

