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الوفيات


دلال مبارك الساري المطيري 74 عاماً شيعت، الرجال: العقيلة، ق 1، ش111، م73، ت: 97988855، النساء: الفحيحيل، ق 10، شارع حمدان الخده، م13، ت: 97211800
عفاف محمد عبد الرحمن البحر، أرملة عبد العزيز حمد المشاري 72 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج 17، ديوان البحر، ت: 22562451، النساء: البدع، شارع التعاون، منزل محمد عبد الرحمن البحر، ت: 25666602
غزيل غزاي فلاح المطيري، زوجة سعود مخلف الجمهور 66 عاماً شيعت، الرجال: صباح الناصر، ق 2، ش101، م2، ت: 69966691، النساء: صباح الناصر، ق 1، ش29، م14، ت: 55665552
ماجدة عبد ربه الصغير، زوجة مرزوق مثعي الصواغ 63 عاماً شيعت، سلوى، ق 7، ش3، م14، ت: 67679090 - 60606052
شاكر محمود عبدالرحمن فرحان المغربي 63 عاماً شيع، الرجال: العدان، ق 8، ش14، م3، ت: 50252444، النساء: الشهداء، ق 4، شارع علي عبد الوهاب المطوع، م20، ت: 69605482
أسامة عبد الرحمن محمد الزواوي 61 عاماً شيع، الرجال: الروضة، ق 3، شارع شهاب البحر، م33، ت: 99033374، النساء: العدان، ق 6، ش12، م13
عائشة عبد الله الريس، أرملة محمد عبدالعزيز الوزان 83 عاماً شيعت، الرجال: الفيحاء، ق 4، ديوان الوزان، ت: 22560992، النساء: اليرموك، ق 1، ش1، م40، ت: 25338855
خالد حمدان محمد العتيبي 20 عاماً شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66338555
مروى مبارك علي فرحان الشمري 31 عاماً شيع، الرجال: العارضية، ق 2، ش2، م25، ت: 65072121، النساء: الأحمدي، ق2، ش4، م597، ت: 97599788
عبد الهادي منصور يوسف العطار 67 عاماً شيع، الرجال: الحسينية الجعفرية، الصوابر، ت: 92294914، النساء: القصور، ق 7، ش29، م18، ت: 66647544
فهد زياد خلف المطيري 68 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، العزاء في المقبرة فقط، ت: 55494717
منصور محمد حسين الخنفر 94 عاماً شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 2، شارع حمود النصف، م33، ت: 99047866، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 1، شارع صنعاء، جادة أحمد الهندي، م14، ت: 22519160
إنا لله وإنا إليه راجعون


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