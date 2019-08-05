مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في نهاية تعاملات أمس، حيث هبط المؤشر العام 0.33 في المئة عند مستوى 6106.4 نقاط خاسراً 20.06 نقطة

كما انخفض المؤشر الرئيس والأول بنسبة 0.11 و 0.4 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة البورصة 29.4 في المئة الى 26.17 مليون دينار مقابل 37.09 مليون دينار بالجلسة السابقة. وانخفضت أحجام التداول بالبورصة اليوم لتصل الى 140.11 مليون سهم مقابل 187.39 مليون سهم، بتراجع نسبته 25.2 في المئة.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً بصدارة المواد الأساسية بنحو 1.56 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 2.63 في المئة.

وتصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10 في المئة، فيما جاء سهم «رمــاية» على رأس القائمة الخضراء بنمو معدله 9.09 في المئة.

وحقق سهم «بوبيان للبتروكيماويات» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.75 ملايين دينار مُتراجعاً 1.02 في المئة، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 26.13 مليون سهم مُتراجعاً 4.23 في المئة.

