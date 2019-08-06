وطن النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني مستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر والسفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت والوفد المرافق.

ورحب الشيخ مشعل الأحمد بالوفد الصديق ونقل إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة في توطيد العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة ، والدور المحوري والمتميز للمملكة المتحدة في تحرير الكويت.

وبحث نائب رئيس الحرس الوطني مع الوفد أوجه التعاون المشترك بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية، وتكثيف الدورات والتدريبات والاستشارات العسكرية ، وإقامة التمارين الموسعة بمشاركة الجهات العسكرية في دولة الكويت لاسيما في إدارة الأزمات ومواجهة حالات الطوارئ للاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الوفد البريطاني الصديق عن سعادته بالتعاون مع الحرس الوطني، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة، من أجل تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المرجوة.

حضر المقابلة مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.

