وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح بمكتبه صباح أمس الاثنين مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الاوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون غوردون لوريمر بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة، لاسيما المتعلقة بالجانب الامني بكل مجالاته من خلال المزيد من تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه اعرب الفريق السير جون غوردون لوريمر عن شكره لدولة الكويت على حسن الاستقبال، مؤكدا أهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، مشيداً بدور الكويت البارز في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

