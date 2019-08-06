وطن النهار

كشف القائم بأعمال سفارة الكويت لدى ايران بالانابة فلاح الحجرف أول من أمس الاحد عن مساهمة مالية كويتية جديدة بنحو 75 الف دولار أميركي لمتضرري الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من ايران في ابريل الماضي.

وقال الحجرف في تصريح لـ (كونا) ان «الكويت تعمل على الوفاء بواجبها الانساني من خلال ارسال مساعدات الاغاثة الى منكوبي الفيضانات في ايران».

واضاف ان «المساهمة التي قدمتها بلادي الى برنامج الاغذية العالمي من شأنها ان تساعد على تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء الفيضانات». من جانبها قالت ممثلة برنامج الاغذية العالمي والمدير الاقليمي في ايران نيجار جيرماني ان «هذه المساهمات السخية المقدمة من قبل الكويت ستتيح تقديم الدعم لمقاطعة لورستان». واضافت جيرماني انه «على الرغم من انحصار مياه الفيضانات لكن لا يزال هناك العديد من الاسر في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية في تلك المناطق». وتحتوي الحصص الغذائية الطارئة على الارز وفاصوليا البنتو المعلبة وسمك التونة المعلب والعدس الاخضر والزيت النباتي والسكر والشاي والملح المعزز باليود وقد تم شراء جميع هذه السلع من السوق المحلي في ايران.

