وطن النهار

استقبل نائب الأمين العام للمصارف الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف منصور الصقعبي، ، وفداً من نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك لتعزيز سبل التعاون في المشروعات الخيرية والإنسانية المتنوعة، وتقديم التقرير النهائي لمصرف العشيات الذي تنفذه نماء بشراكة استراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف، وقد ترأس الوفد د. محمد العمران، مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية مساعد الرخيص، وعبدالله مبارك، مساعد مدير إدارة تنمية الموارد الخيرية لشؤون الفروع. وأشاد مدير تنمية الموارد الخيرية بمؤسسة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية مساعد الرخيص بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأوقاف والمحسنين من أبناء الكويت الذين لا يدخرون جهداً في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، مؤكداً أهمية التراحم والتكافل التي جبل عليها أهل الكويت. وبين الرخيص أن نماء لها العديد من الشراكات مع الأمانة العامة للأوقاف في العديد من المشروعات، منها الموسمية كإفطار الصائم والأضاحي، والعديد من المشروعات الأخرى كمشروع العشيات. وأوضح الرخيص أن نماء سلمت الأمانة العامة للأوقاف تقرير مصرف العشيات خلال اللقاء، مبيناً أن مصرف العشيات يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عن كاهلهم من خلال توزيع كوبونات على تلك الأسر، مؤكداً أن «نماء» أبدت استعدادها لعقد المزيد من الشراكات مع الأمانة العامة للأوقاف بجميع المشروعات الخيرية والإنسانية بهدف تفريج كربات المحتاجين. وأكد الرخيص أنه بمثل هذه المشروعات تسعى نماء للزكاة والتنمية المجتمعية من خلالها إلى ترجمة معاني التراحم والتكافل الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي تتحقق عبر تخفيف معاناة المحتاج وإغاثة المنكوب والملهوف والفقير.

