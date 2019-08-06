وطن النهار

يأتي مشروع توسعة مستشفى الفروانية في إطار تفعيل خطة مستقبلية طموحة لتطوير البنية التحتية الطبية في دولة الكويت وتوسيع رقعة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

ويتألف المشروع من أربعة مباني منفصلة تشمل «المستشفى الرئيس والعيادات الخارجية، عيادات الأسنان، الخدمات، مواقف سيارات متعدد الأدوار، موضحاً أن المستشفى الرئيس والعيادات الخارجية بطاقة استعابية 955 سريراً مقام على مساحة الأرض 45,000 متر مربع بينما المساحة الاجمالية للبناء 275,440.310 متر مربع بحيث يتكون المشروع من عدد سرداب وأرضي و7 أدوار متكررة و سطح ومهبط طائرات عمودية.

ويعد المبنى طبياً متكاملا مصمما على أحدث التقنيات الطبية المعاصرة ويشمل جميع الخدمات الطبية على سبيل المثال لا الحصر: غرف عمليات، مختبرات، صيدليات، وحدة جراحة اليوم الواحد، وحدة العناية المركزة وأجنحة ولادة وجراحة المخ والأعصاب والطب الرئوي .

وتم دمج مبنى العيادات الخارجية (B2) مع المبنى الرئيس (B1) . بجسر معلق يربط المبنى الجديد بالمستشفى القائم وذلك لتوفير مساحات للتوسعة المستقبلية داخل حرم المستشفى.

كما يشمل المشروع مبنى عيادات الأسنان بطاقة استعابية 156 عيادة (134 عيادة + 22 عيادة للتوسعة المستقبلية).

ومن المتوقع انجاز المشروع بعد التمديد الزمني المعتمد في 26- ديسمبر- 2019 بقيمة 265,000,000 دينار.

وكانت الامانة العامة للتخطيط اكدت إن مشروع «مستشفى الفروانية الجديد» سيوفر نحو 1560 وظيفة للعمالة الوطنية في إطار دعم العمالة الوطنية وتشجيعها واعطائها الاولوية في التوظيف.

وسبق ان اعلنت وزارة الصحة انها ستتسلم مشروع التوسعة الجديدة للمستشفى عام 2019 متضمنا زيادة في السعة السريرية قدرها 84 سريرا.

وقالت ان السعة السريرية الحالية للمستشفى تبلغ 866 سريرا وستزداد بعد التوسعة الى 950 سريرا بغية استيعاب الاعداد الكبيرة من المرضى وتقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة.

واضافت ان مستشفى الفروانية يعد من اكبر المستشفيات إذ يخدم اكبر كثافة سكانية تبلغ 120ر1 مليون نسمة موضحة ان نسبة المراجعين الكويتيين تقدر بنحو 20 في المئة في حين تبلغ نسبة المراجعين من المقيمين 80 في المئة.

