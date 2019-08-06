وطن النهار

هنأ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة، د. فواز الرفاعي القيادة السياسية وجميع المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأعلن عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية لعطلة العيد من خلال خطة تواكب هذه المناسبة.

وبين في تصريح صحافي، أن من ضمن استعدادات إدارة الطوارئ الطبية بهذه المناسبة تجهيز عيادة ونقطة إسعاف في مسجد الدولة الكبير لصلاة العيد، ونقاط إسعاف في أماكن مصليات العيد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضلا عن نقاط إسعاف بالأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى العيادات المجهزة في بعض المجمعات التجارية الكبيرة وكذلك 75 مركز إسعاف ونقطة منتشرة في دولة الكويت وعلى الخطوط السريعة شمال وجنوب الكويت لخدمة رواد الشاليهات والمزارع على مدار الساعة.

وأفاد بأن خدمة الإسعاف الجوي ستشارك في تقديم العناية الطبية الطارئة للحالات في المناطق البعيدة والنائية والجزر، علاوة على سيارات الإسعاف الجديدة والتي زادت من عدد الأسطول ليصل إلى 186 سيارة.

واكد انه تم وضع قسم العمليات وغرفة الطوارئ المركزية على أهب الاستعداد عند حدوث أي طارئ ، مشيدا بجميع العاملين في أقسام إدارة الطوارئ الطبية والعاملين في وزارة الصحة من كوادر طبية وفنية وإدارية على جهودهم المبذولة التي يقومون بها، شاكرا جميع فنيي الطوارئ الطبية لما يقومون به من دور بارز في خدمة الجمهور.

