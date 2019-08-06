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«جمعية العلاج الطبيعي»: تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

شايع النبهان
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الثلاثاء 06 أغسطس 2019

اجتمعت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بحضور رئيس قسم العلاج المهني في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي الاختصاصي محمد المطيري لمناقشة تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة الى ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس في تصريح صحافي على هامش الاجتماع انه تمت مناقشة مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات العلاجية وذلك عن طريق توفير مراكز تأهيلية في جميع محافظات الكويت بحيث تشتمل على جميع التخصصات الطبية المعنية بتقديم الخدمات العلاجية لهذه الفئة بالاضافة الى مراكز للاطراف الصناعية، وغيرها من متطلبات أساسية والتي ستتم مناقشتها مع ادارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة للنظر في هذه المتطلبات قريبا.
وذكرت انه تمت مناقشة ضرورة توفير الخدمات العلاجية للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في فترة الإجازة الصيفية في أقسام العلاج الطبيعي في المدارس الخاصة بهذه الفئة.
وافادت انه  تمت مناقشة تحديث اعتماد الآلية المتبعة حاليا في قياس وتسليم الكراسي المتحركة، لافته الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على رفع هذه المقترحات الى الجهات الرسمية في الدولة، والسعي للبت فيها.


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