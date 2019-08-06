وطن النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، نائب المدير العام لشؤون بلدية محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار، حيث تناول اللقاء الحديث حول ظاهرة سكن العزاب ومكافحة انتشارها، وقد شدد المحافظ على ضرورة البت في تنفيذ الخطوات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية للقضاء على هذه الظاهرة .

كما استقبل الحمود مدير إدارة العمليات ودوريات الفروانية العقيد صالح عقلة العازمي، حيث أكد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم إدارة العمليات والدوريات باعتبارها ركناً أساسيا من المنظومة الأمنية في البلاد،

كما استقبل الحمود مراقب عام اشغالات الطرق إدارة النظافة - فرع بلدية محافظة الفروانية سعود الحربي، وقد أكد المحافظ أن الارتقاء بمستوى النظافة بجميع المناطق على رأس الأولويات وبمثابة المرأة التي تعكس مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية.

من جانب آخر استقبل الحمود جاسم محمد المسيلم في إطار زيارة ودية وأخوية، كما استقبل عدد من المواطنين، حيث تناول اللقاء الحديث حول عمل المحافظة وما تقدمه لتحسين مستوى الخدمات لأهالي المحافظة.

