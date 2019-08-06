وطن النهار

ما بين الفينة والأخرى تصطدم الساحة المحلية بأمور دخيلة وغريبة عليها ومنها الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات والمستوصفات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من كل المعنيين لإيجاد تشريع مشدد يكون الفيصل لأي خلاف بين المراجعين والأطباء ويوقف مسلسل هذه الاعتداءات.

وقد يكون أحد أسباب تكرار هذا السلوك العدائي عدم وجود تشريع حالي بالبلاد أو قانون يحمي الأطباء من هذه الجرائم أو يشدد على معاقبة مرتكبي مثل هذه الاعتداءات سوى قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960 في حالة إذا ما كان الطبيب يعمل بالقطاع الحكومي فتتم معاملته معاملة الموظف العام. وبالإضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى يتعلق بعضها بالدوافع النفسية والاجتماعية التي تتطلب أيضا دراسة من قبل المتخصصين للوقوف عليها وإيجاد العلاج الناجع لها قبل أن يستفحل الأمر ويصل بنا إلى ظاهرة لا تحمد عقباها لا سيما لجهة خلق بيئة طاردة للكوادر الطبية المتميزة. وحول هذا الأمر استطلعت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) آراء عدد من المتخصصين للوقوف على الأسباب الحقيقية للاعتداء على الكوادر الطبية وهم على رأس أعمالهم وتسليط الضوء على الحلول. البداية كانت مع مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة د. علي الخضير الذي قال لـ «كونا» إن الاعتداءات على الأطباء تعد «حالات فردية استثنائية وأغلبها لفظية ونادرا ما تتحول إلى جسدية». وأضاف الخضير أن حالات الاعتداء على الأطباء تتم معالجتها حاليا عبر إبلاغ الجهات المختصة ومنها الشؤون القانونية لإجراء التحقيقات اللازمة والتعامل معها.

وأوضح أن هذه الحالات يتم تحويلها إلى القضاء بناء على رغبة الأطباء الذين تعرضوا للاعتداء، مستدركا بأن لكل حالة ظروفها الخاصة والتي غالبا ما تحدث إبان تلقي أحد أقارب المعتدي للعلاج أو عند تخطي الدور المحدد للخضوع للكشف الطبي أو طول مدة الانتظار نوعا ما.

من جهته قال الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية سالم الكندري لـ «كونا» إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار حدوث الاعتداء على الأطباء من بعض المراجعين «نظرا إلى عدم وجود تشريع يحمي الأطباء من مثل هذه الحوادث».

وأضاف الكندري أن الطبيب في مقر عمله «في أمس الحاجة» إلى توفير عنصر الأمن والحماية بما يكفل له الطمأنينة في أداء رسالته دون قلق أو توتر، لافتا إلى أن «الواقع المرير تعامل مع مهنة الطب كسائر المهن والوظائف الأخرى».

وأوضح أنه لا يوجد تشريع يحمي الأطباء من جرائم الاعتداء عليهم أو يشدد على معاقبة مرتكبي مثل هذه الاعتداءات سوى قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960 في حالة إذا ما كان الطبيب يعمل في القطاع الحكومي فتتم معاملته كمعاملة الموظف العام.

وتنص المادة الـ134 من القانون المشار إليه بحسب الكندري على أن «كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأكد أن الجمعية الطبية الكويتية في هذا الصدد وفي إطار تبنيها لتحديث قانون مزاولة مهنة الطب رقم (25) لسنة 1981 بالتعاون مع وزارة الصحة تسعى جاهدة لتضمين القانون الحديث لمواد تحمي حقوق المريض والطبيب ضد الممارسات المخالفة بما يوفر للطبيب عنصر الأمن والأمان في أداء رسالته العلمية وللمريض تلقي أفضل الخدمات.

بدوره قال اختصاصي الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري في مستشفى الصباح د. عادل رضا لـ(كونا) إن الاعتداءات اللفظية والجسدية على الطواقم الطبية في المستشفيات لا سيما التي تتعامل مع حالات دقيقة تصارع الوفاة أصبحت متكررة، الأمر الذي يستدعي سن تشريعات تحمي الأطباء أثناء ممارستهم مهام عملهم.

